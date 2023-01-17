Курашим
Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
275Курашинской, зав.при рч. Курашине.575749411611322Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Торжков 2. Еженедельный базар. Завод медноплавильный 1. Мельниц 4. Кузница 1. Пожарная 1. Магазинов 3. Масл Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
90. Курашимский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Курашиме, дворов 528, жителей 2844, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь правос Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347120Курашимсело57°39'00"56°37'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57646412116с Курашимсело