село Курашим, село Курашим, Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Курашим

Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
275Курашинской, зав.при рч. Курашине.575749411611322Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Торжков 2. Еженедельный базар. Завод медноплавильный 1. Мельниц 4. Кузница 1. Пожарная 1. Магазинов 3. Масл Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Курашимская волость
90. Курашимский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Курашиме, дворов 528, жителей 2844, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь правос Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
347120Курашимсело57°39'00"56°37'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский муниципальный район, Кукуштанское сельское поселение
57646412116с Курашимсело
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