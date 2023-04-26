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Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.03.1858

Муж: Филимон Семенов

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Семенов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евфросиния Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Семенов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Семенов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Семенов