Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.03.1858
Муж: Филимон Семенов
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Семенов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евфросиния Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Семенов