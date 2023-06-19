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Филимон Семенов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Семен Варфоломеев

Мать: Александра Алексеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
19.03.1858

Жена: Ульяна Иванова

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Голубев (филимонов) Иван Филимонов

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евфросиния Филимонова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Филимонова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Филимонова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова