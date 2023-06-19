Филимон Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Семен Варфоломеев
Мать: Александра Алексеева
Бракосочетание
19.03.1858
Жена: Ульяна Иванова
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евфросиния Филимонова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Филимонова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Филимонова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова