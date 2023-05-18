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Параскева Филимонова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимон Семенов

Мать: Ульяна Иванова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Андрей Моисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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