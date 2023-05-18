Параскева Филимонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимон Семенов
Мать: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Андрей Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно