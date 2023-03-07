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Козлов Назар Симеонов

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Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Козлов Симеон Иванов

Мать: Козлова Матрона Козмина

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Козлов Григорий Назаров

Мать ребёнка: Евдокея Платонова

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1822

Дочь: Гликерья Назарова

Мать ребёнка: Евдокея Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Платонова

Смерть
Неизвестно
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