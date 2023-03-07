Козлов Назар Симеонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Козлов Симеон Иванов
Мать: Козлова Матрона Козмина
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Евдокея Платонова
Рождение ребёнка
12.05.1822
Дочь: Гликерья Назарова
Мать ребёнка: Евдокея Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокея Платонова
Смерть
Неизвестно