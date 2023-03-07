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Козлов Симеон Иванов

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Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Между 1813 и 1819

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Козлов ?

Мать: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козлов Родион Симеонов

Мать ребёнка: Козлова Матрона Козмина

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Козлов Андрей Симеонов

Мать ребёнка: Козлова Матрона Козмина

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Козлов Назар Симеонов

Мать ребёнка: Козлова Матрона Козмина

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1813 и 1819
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