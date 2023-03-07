Козлов Симеон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиМежду 1813 и 1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Козлов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Козлова Матрона Козмина
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Козлова Матрона Козмина
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Козлова Матрона Козмина
Смерть
Между 1813 и 1819