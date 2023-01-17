Козлова Матрона Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Матрона Козмина

Козлова Матрона Козмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Между 1813 и 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Козлов Родион Симеонов

Отец ребёнка: Козлов Симеон Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Козлов Андрей Симеонов

Отец ребёнка: Козлов Симеон Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Козлов Назар Симеонов

Отец ребёнка: Козлов Симеон Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1813 и 1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close