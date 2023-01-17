Козлова Матрона Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиМежду 1813 и 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Козлов Симеон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Козлов Симеон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Козлов Симеон Иванов
Смерть
Между 1813 и 1819