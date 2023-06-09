Бородина (Бородина) Юлия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1930
Дата смерти01.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930
Рождение ребёнка
04.07.1954
Дочь: Прасалова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Микрюков Анатолий
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Микрюков Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Микрюков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микрюков Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лось ?
Смерть
01.06.1974