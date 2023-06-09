Бородина (Бородина) Юлия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Бородина) Юлия Фёдоровна

Место рождения

Бородинской 1-й, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.01.1930

Дата смерти

01.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1930

Отец: Бородин Феодор Иоаннович

Мать: Бородина Анастасия Иоанновна

Бородинской 1-й, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1954

Дочь: Прасалова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Микрюков Анатолий

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Микрюков Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Микрюков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микрюков Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лось ?

Смерть
01.06.1974