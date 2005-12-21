Прасалова (Микрюкова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1954
Дата смерти21.12.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954
Отец: Микрюков Анатолий
Мать: Бородина Юлия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.11.1974
Сын: Прасалов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Прасалов Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
23.09.1981
Сын: Прасалов Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Прасалов Георгий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2005