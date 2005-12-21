Прасалова (Микрюкова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасалова (Микрюкова) Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1954

Дата смерти

21.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954

Отец: Микрюков Анатолий

Мать: Бородина Юлия Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.11.1974

Сын: Прасалов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Прасалов Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
23.09.1981

Сын: Прасалов Тимофей Георгиевич

Отец ребёнка: Прасалов Георгий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасалов Георгий Георгиевич

Смерть
21.12.2005
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