Микрюков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюков Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1954

Дочь: Прасалова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Бородина Юлия Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Микрюков Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Бородина Юлия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Юлия Фёдоровна

Смерть
1991
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