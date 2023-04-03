Микрюков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1954
Дочь: Прасалова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Бородина Юлия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Микрюков Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Бородина Юлия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородина Юлия Фёдоровна
Смерть
1991