Коваленко Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Василий Андреевич

Коваленко Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Коваленко Андрей Иванович

Мать: Коваленко Елена

Рождение ребёнка
1841

Сын: Коваленко Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Коваленко Екатерина

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Коваленко Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Коваленко Екатерина

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Екатерина

Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close