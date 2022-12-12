Коваленко Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Коваленко Андрей Иванович
Мать: Коваленко Елена
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коваленко Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Коваленко Екатерина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Коваленко Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Коваленко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Екатерина
Смерть
Неизвестно
место предположительно