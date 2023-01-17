Коваленко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коваленко Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Коваленко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Коваленко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Коваленко Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно