Коваленко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Коваленко Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Коваленко Василий Андреевич

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Коваленко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Коваленко Василий Андреевич

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
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