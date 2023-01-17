Коваленко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Коваленко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Коваленко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коваленко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Коваленко Андрей Иванович
место предположительно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Коваленко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Коваленко Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
место предположительно