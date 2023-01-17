Коваленко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Коваленко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Коваленко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Коваленко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Коваленко Андрей Иванович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Рождение ребёнка
1822

Сын: Коваленко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Коваленко Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
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