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Коваленко Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Коваленко Иван Петрович

Мать: Коваленко Афросинья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Коваленко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Коваленко Елена

Рождение ребёнка
1817

Сын: Коваленко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Коваленко Елена

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Рождение ребёнка
1822

Сын: Коваленко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Коваленко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Елена

Смерть
1837
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
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