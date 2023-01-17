Коваленко Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Коваленко Иван Петрович
Мать: Коваленко Афросинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Коваленко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Коваленко Елена
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коваленко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Коваленко Елена
место предположительно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Коваленко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Коваленко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Елена
Смерть
1837
место предположительно