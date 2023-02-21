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Шахов Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Шахов Алексей Иванов

Мать: Шахова Екатерина Гаврилова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шахов Иван Федорович

Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шахов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шахов Николай Федорович

Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Мария Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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