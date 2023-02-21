Шахов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Шахов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шахов Иван Федорович
Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шахова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахова Мария Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно