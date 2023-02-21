Шахова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шахов Иван Федорович

Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шахов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шахов Николай Федорович

Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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