Шахова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шахов Иван Федорович
Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шахов Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно