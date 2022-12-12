Сухих Николай (Никула) Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Николай (Никула) Савинович

Сухих Николай (Никула) Савинович

avatar

Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Сухих Савва Селиванович

Мать: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Кирилова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Сухих Савва Николаевич

Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Кривошеина Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1750

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close