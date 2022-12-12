Сухих Николай (Никула) Савинович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Сухих Савва Селиванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Кирилова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Кривошеина Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1750
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Сухих Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно