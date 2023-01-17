Сухих (Герасимова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Герасимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Кирилова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Кривошеина Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1750
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно