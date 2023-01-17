Сухих (Герасимова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Герасимова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Пашки Герасимова, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Герасимов Иван

Мать: не указана

Пашки Герасимова, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Кирилова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Сухих Савва Николаевич

Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Кривошеина Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1750

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Сухих Николай (Никула) Савинович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Николай (Никула) Савинович

Смерть
Неизвестно
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