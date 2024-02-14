Тухватулина (Шарифулина) Хабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТухватулина (Шарифулина) Хабира

Тухватулина (Шарифулина) Хабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухватулин Ахмедияр

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Тухватулин Ахметбаки Ахмедияров

Отец ребёнка: Тухватулин Ахмедияр

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Тухватуллин Хажиахмет Ахмедияров

Отец ребёнка: Тухватулин Ахмедияр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.