Тухватулина (Шарифулина) Хабира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тухватулин Ахмедияр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1892
Сын: Тухватулин Ахметбаки Ахмедияров
Отец ребёнка: Тухватулин Ахмедияр
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Тухватуллин Хажиахмет Ахмедияров
Отец ребёнка: Тухватулин Ахмедияр
Смерть
Неизвестно