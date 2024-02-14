Тухватулин Ахмедияр
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1892
Сын: Тухватулин Ахметбаки Ахмедияров
Мать ребёнка: Тухватулина (Шарифулина) Хабира
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Тухватуллин Хажиахмет Ахмедияров
Мать ребёнка: Тухватулина (Шарифулина) Хабира
Смерть
Неизвестно