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Тухватулин Ахмедияр

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Мать: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухватулина (Шарифулина) Хабира

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Тухватулин Ахметбаки Ахмедияров

Мать ребёнка: Тухватулина (Шарифулина) Хабира

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Тухватуллин Хажиахмет Ахмедияров

Мать ребёнка: Тухватулина (Шарифулина) Хабира

Смерть
Неизвестно

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