Губачовъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Губачовъ Егоръ
Мать: Губачова Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Губачовъ Андрей
Мать ребёнка: Губачова Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Губачова Прасковья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Губачовъ Григорий
Мать ребёнка: Губачова Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Губачова Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Губачовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Губачова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губачова Прасковья