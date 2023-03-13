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Губачовъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Губачовъ Егоръ

Мать: Губачова Мавра Гаврилова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Губачовъ Андрей

Мать ребёнка: Губачова Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Губачова Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Губачовъ Григорий

Мать ребёнка: Губачова Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Губачова Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Губачовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Губачова Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Прасковья