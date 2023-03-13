Губачовъ Егоръ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Губачовъ Петръ
Мать: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Губачовъ Степанъ
Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Губачовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Губачовъ Иванъ
Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губачова Мавра Гаврилова