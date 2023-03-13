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Губачовъ Егоръ

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Губачовъ Петръ

Мать: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1763

Сын: Губачовъ Степанъ

Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Губачовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Губачовъ Иванъ

Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Губачова Мавра Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Мавра Гаврилова

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