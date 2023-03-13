Губачовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Губачовъ Егоръ

Мать: Губачова Мавра Гаврилова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Губачовъ Алексей

Мать ребёнка: Губачова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Губачова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Губачова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Губачовъ Корнила

Мать ребёнка: Губачова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Губачова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губачова Настасья

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