Губачовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Губачовъ Егоръ
Мать: Губачова Мавра Гаврилова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Губачовъ Алексей
Мать ребёнка: Губачова Настасья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Губачова Настасья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Губачова Настасья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Губачовъ Корнила
Мать ребёнка: Губачова Настасья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Губачова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губачова Настасья