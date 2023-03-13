Губачова (Дуракова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачова (Дуракова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Дураковъ Маркъ

Мать: Дуракова Варвара Маркелова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Губачовъ Андрей

Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Губачовъ Григорий

Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Губачовъ Кириллъ

Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Никифоръ

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