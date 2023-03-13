Губачова (Дуракова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Дураковъ Маркъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Губачовъ Андрей
Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Губачовъ Григорий
Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Губачовъ Кириллъ
Отец ребёнка: Губачовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Никифоръ