Серебренников Гаврила Афонасьев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Устинья Гаврилова
Мать ребёнка: Марина Федосеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федосеева
Смерть
1823