Серебренников Гаврила Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Гаврила Афонасьев

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

1789 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Устинья Гаврилова

Мать ребёнка: Марина Федосеева

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федосеева

Смерть
1823
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