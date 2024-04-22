(Жилина) Марина Федосеева
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Устинья Гаврилова
Отец ребёнка: Серебренников Гаврила Афонасьев
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серебренников Гаврила Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно