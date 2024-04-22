(Жилина) Марина Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жилина) Марина Федосеева

Место рождения

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

1789 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Устинья Гаврилова

Отец ребёнка: Серебренников Гаврила Афонасьев

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебренников Гаврила Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Гаврила Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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