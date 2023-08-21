Музюкина (Корнилова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнилов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Музюкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Музюкин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Музюкин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музюкин Виктор
Смерть
Неизвестно