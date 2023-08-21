Музюкина (Корнилова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музюкина (Корнилова) Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилов Михаил

Мать: Корнилова Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Музюкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музюкин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Музюкин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музюкин Виктор

Смерть
Неизвестно
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