Корнилов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1940

Дочь: Леонтьева Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна

с. Петропавловка Лысогорский район Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музюкина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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