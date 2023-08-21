Корнилов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1940
Дочь: Леонтьева Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна
с. Петропавловка Лысогорский район Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музюкина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Корнилова Любовь Евдокимовна
Смерть
Неизвестно