Лавричева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавричева Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лавричев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Лавричев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Лавричев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильевич

Смерть
После 1915
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