Лавричева Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Лавричев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Лавричев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильевич
Смерть
После 1915