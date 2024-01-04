Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Лавричев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Лавричев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1885