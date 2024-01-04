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Андрей Васильевич

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Василий Яковлевич

Мать: не указана

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лавричев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Лавричев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Лавричев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Лавричева Пелагея Михайловна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавричева Пелагея Михайловна

Смерть
После 1885
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