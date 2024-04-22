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Лавричев Иван Андреевич

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Лавричева Пелагея Михайловна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Лавричев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лавричев Николай Иванович

Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Лавричев Филарет Иванович

Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лавричев Александр Иванович

Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавричева Марфа Порфирьевна

Смерть
После 1915
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