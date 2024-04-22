Лавричев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Лавричев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лавричев Николай Иванович
Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Лавричев Филарет Иванович
Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Лавричев Александр Иванович
Мать ребёнка: Лавричева Марфа Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915