?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Короткова Екатерина Долгишева
Отец ребёнка: Долгишев Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шашкина Наталья Долгишева
Отец ребёнка: Долгишев Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Болгарцева Прасковья Долгишева
Отец ребёнка: Долгишев Кондратий Алексеевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Долгишев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Долгишев Кондратий Алексеевич
Смерть
Неизвестно