Долгишев Кондратий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Короткова Екатерина Долгишева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шашкина Наталья Долгишева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Болгарцева Прасковья Долгишева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Долгишев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно