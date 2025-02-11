Болгарцева Прасковья Кондратьевна Долгишева
женский, родилась 1863, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДолгишев Кондратий АлексеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Болгарцев Григорий Петрович1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Долгишев Кондратий Алексеевич
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1884
Смерть
Неизвестно