Болгарцева Прасковья Кондратьевна Долгишева 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Болгарцева Прасковья Кондратьевна Долгишева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1863, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Долгишев Кондратий АлексеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Болгарцев Григорий Петрович1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Долгишев Кондратий Алексеевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1884

Муж: Болгарцев Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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