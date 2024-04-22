Панфилова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Панфилов Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Панфилов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Панфилов Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно