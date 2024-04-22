Панфилова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилова Прасковья Ивановна

Панфилова Прасковья Ивановна

Место рождения

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Панфилов Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Панфилов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Панфилов Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close