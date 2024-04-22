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Панфилов Иннокентий Михайлович

Место рождения

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Панфилов Михаил Афанасьевич

Мать: Панфилова Прасковья Ивановна

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Панфилов Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Панфилова Мария Александровна

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Мария Александровна

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Мария Александровна

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Мария Александровна

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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