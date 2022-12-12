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Киселёв Юлий Фёдорович

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Место рождения

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1928

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Киселёв Федор Николаевич

Мать: Киселёва Анастасия Павловна

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1957
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