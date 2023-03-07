Киселёв Федор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Киселёв Николай Иванович
Мать: Киселёва Марья Петровна
Бракосочетание
1909 ст.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Киселёв Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Балабаева Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чупрова Ираида Федоровна
Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно