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Киселёв Федор Николаевич

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Место рождения

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Киселёв Николай Иванович

Мать: Киселёва Марья Петровна

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
1909 ст.

Жена: Киселёва Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Киселёв Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Балабаева Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чупрова Ираида Федоровна

Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Киселёв Юлий Фёдорович

Мать ребёнка: Киселёва Анастасия Павловна

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно
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