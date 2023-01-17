Киселёва (Морозова) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения11.10.1891 ст.
Дата смерти1933
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1891 ст.
Отец: Морозов Павел Кириллович
Мать: Морозова Мария Семеновна
Бракосочетание
1909 ст.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Киселёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Балабаева Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чупрова Ираида Федоровна
Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич
Смерть
1933