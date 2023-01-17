Киселёва (Морозова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Морозова) Анастасия Павловна

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Место рождения

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.10.1891 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1891 ст.

Отец: Морозов Павел Кириллович

Мать: Морозова Мария Семеновна

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1909 ст.

Муж: Киселёв Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Киселёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Балабаева Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чупрова Ираида Федоровна

Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Киселёв Юлий Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Федор Николаевич

Студенец, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1933
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