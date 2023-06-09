Лунева (Коптева) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева (Коптева) Анна Емельяновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Лунев Терентий Никитич

Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Лунев Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич

Рождение ребёнка
12.08.1891

Дочь: Волкова Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич

Рождение ребёнка
04.05.1899

Дочь: Каплюченко Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич

Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно