Лунева (Коптева) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Лунев Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич
Рождение ребёнка
12.08.1891
Дочь: Волкова Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич
Рождение ребёнка
04.05.1899
Дочь: Каплюченко Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Лунев Терентий Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно