Лунев Александр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1886
Отец: Лунев Терентий Никитич
Мать: Лунева Анна Емельяновна
Бракосочетание
31.10.1910
Жена: Лунева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Лунева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1917
Сын: Лунев Павел Александрович
Мать ребёнка: Лунева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1920
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Лунева Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно