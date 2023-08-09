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Лунев Александр Терентьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1886

Отец: Лунев Терентий Никитич

Мать: Лунева Анна Емельяновна

Бракосочетание
31.10.1910

Жена: Лунева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Лунева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1917

Сын: Лунев Павел Александрович

Мать ребёнка: Лунева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1920

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Лунева Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно