Лунев Терентий Никитич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Лунев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Лунева Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Лунев Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
12.08.1891
Дочь: Волкова Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
04.05.1899
Дочь: Каплюченко Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно