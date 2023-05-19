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Лунев Терентий Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лунев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Лунева Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Лунев Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
12.08.1891

Дочь: Волкова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
04.05.1899

Дочь: Каплюченко Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Лунева Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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