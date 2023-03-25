Аухади Газизжамал Ахмадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аухади Газизжамал Ахмадиевна

Место рождения

Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Ахмадиев Нургалей Ахмадиевич

Отец ребёнка: Ахметгалиев Ахмади Ахметгалиевич

Смерть
Неизвестно