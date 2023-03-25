Аухади Газизжамал Ахмадиевна
Место рожденияТатарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарстан, Балтасинский район, деревня Кушкетбаш
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Ахмадиев Нургалей Ахмадиевич
Отец ребёнка: Ахметгалиев Ахмади Ахметгалиевич
Смерть
Неизвестно