Ахметгалиев Нургалей Ахмадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти26.04.1943
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ахметгалиев Ахмади Ахметгалиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1931
Сын: Ахметгалиев Гайса Нургалеевич
Мать ребёнка: Зулейка Ахмадиевна
Татарстан, Балтасинский район, Кушкетбаш
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.04.1943