Ахметгалиев Нургалей Ахмадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметгалиев Нургалей Ахмадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

26.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ахметгалиев Ахмади Ахметгалиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1931

Сын: Ахметгалиев Гайса Нургалеевич

Мать ребёнка: Зулейка Ахмадиевна

Татарстан, Балтасинский район, Кушкетбаш
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.04.1943
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