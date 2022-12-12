Замотина Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замотина Дарья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Замотин Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Замотин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Замотин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замотин Николай Прокофьевич

Смерть
До 1858
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