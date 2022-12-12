Замотина Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Замотин Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Замотин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Замотин Николай Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858