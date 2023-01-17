Замотин Николай Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
22 семья в рев.1850 20 в рев.1858 102 в 1864 года исповедка
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Замотин Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Замотин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Замотина Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замотина Дарья Матвеевна
Смерть
После 1864