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Замотин Николай Прокофьевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Замотин Прокофий Никитич

Мать: Замотина Анисья Алексеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
22 семья в рев.1850 20 в рев.1858 102 в 1864 года исповедка
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Замотин Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Замотин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Замотин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Замотина Дарья Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Замотина Евдокия Тимофеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замотина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замотина Дарья Матвеевна

Смерть
После 1864
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