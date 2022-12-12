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Кондрашов Демид Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Кондрашов Иван Никонович

Мать: Кондрашова Евдокия Леонтьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Кондрашова Мария Демидовна

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1788

Жена: Кондрашова Пелагея Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Кондрашова Анна Демидовна

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Кондрашова Прасковья Демидовна

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Кондрашов Иван Демидович

Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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