Кондрашов Демид Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кондрашова Мария Демидовна
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
До 1788
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Кондрашова Анна Демидовна
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Кондрашова Прасковья Демидовна
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Кондрашова Пелагея Кузьминична
Смерть
Неизвестно