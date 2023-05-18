Кондрашова Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Кондрашова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Бракосочетание
До 1749
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Кондрашов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович
Смерть
Около 1789