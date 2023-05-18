Кондрашова Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Около 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Кондрашова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1749

Муж: Кондрашов Иван Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кондрашов Яков Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кондрашов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Кондрашов Демид Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Кондрашов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1789
Тула, город Тула, Тульская область
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