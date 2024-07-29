Дергунов Иван Ананьевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1872 ст.
Дата смерти11.06.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1872 ст.
г. Илецка мещанин Ананий Иванов (-ич, т.к. это отчество; фамилия не указана) и законная жена его Степанида Тихонова (-на, т.к. это отчество), православные, родили 24.08.1872, крестили 24.08.1872, сын... Показать все
Крещение
24.08.1872 ст.
г. Илецка мещанин Ананий Иванов (-ич, т.к. это отчество; фамилия не указана) и законная жена его Степанида Тихонова (-на, т.к. это отчество), православные, родили 24.08.1872, крестили 24.08.1872, сын... Показать все
Восприемник
21.05.1906 ст.
В семье Илецкого мещанина Ивана Ананьевича Дергунова и законной жены его Василиссы Семеновны (вторая жена; брак с первой женой мог быть расторгнут по обоюдному согласию, что бывало крайне редко или пр... Показать все
Восприемник
15.03.1914 ст.
В семье Илецкого мещанина Ивана Ананьевича Дергунова и законной жены его Василисы Семеновны (в других событиях она была записана как Васса), оба православных, родилась 13.03.1914, крещена 15.03.1914, ... Показать все
Смерть
11.06.1917 ст.
11.06.1917 умер и 12.06.1917г погребен оренбургский мещанин Иван Ананиев (-ьевич) Дергунов. Возраст умершего: 43 года. От чего умер: от Enteritis Eluonica (предположительно; первое слово: Энтери́т — в... Показать все
Похороны
12.06.1917 ст.
11.06.1917 умер и 12.06.1917г погребен оренбургский мещанин Иван Ананиев (-ьевич) Дергунов. Возраст умершего: 43 года. От чего умер: от Enteritis Eluonica (предположительно; первое слово: Энтери́т — в... Показать все