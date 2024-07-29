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Дергунов Иван Ананьевич

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

24.08.1872 ст.

Дата смерти

11.06.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

С 1844 по 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1872 ст.

Отец: Дергунов Ананий Иванович

Мать: Дергунова Степанида Тихоновна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
г. Илецка мещанин Ананий Иванов (-ич, т.к. это отчество; фамилия не указана) и законная жена его Степанида Тихонова (-на, т.к. это отчество), православные, родили 24.08.1872, крестили 24.08.1872, сын... Показать все
Крещение
24.08.1872 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
г. Илецка мещанин Ананий Иванов (-ич, т.к. это отчество; фамилия не указана) и законная жена его Степанида Тихонова (-на, т.к. это отчество), православные, родили 24.08.1872, крестили 24.08.1872, сын... Показать все
Восприемник
21.05.1906 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Ивана Ананьевича Дергунова и законной жены его Василиссы Семеновны (вторая жена; брак с первой женой мог быть расторгнут по обоюдному согласию, что бывало крайне редко или пр... Показать все
Восприемник
15.03.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Ивана Ананьевича Дергунова и законной жены его Василисы Семеновны (в других событиях она была записана как Васса), оба православных, родилась 13.03.1914, крещена 15.03.1914, ... Показать все
Смерть
11.06.1917 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
11.06.1917 умер и 12.06.1917г погребен оренбургский мещанин Иван Ананиев (-ьевич) Дергунов. Возраст умершего: 43 года. От чего умер: от Enteritis Eluonica (предположительно; первое слово: Энтери́т — в... Показать все
Похороны
12.06.1917 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
11.06.1917 умер и 12.06.1917г погребен оренбургский мещанин Иван Ананиев (-ьевич) Дергунов. Возраст умершего: 43 года. От чего умер: от Enteritis Eluonica (предположительно; первое слово: Энтери́т — в... Показать все

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