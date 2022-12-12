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Даниил Зосимов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Зосим Лаврентьев

Мать: Пелагея Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1862

Жена: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
06.11.1864

Сын: Федор Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Семен Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Федор Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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