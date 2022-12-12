Даниил Зосимов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Зосим Лаврентьев
Мать: Пелагея Герасимова
Бракосочетание
09.11.1862
Жена: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
06.11.1864
Сын: Федор Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Семен Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
05.04.1885
Сын: Федор Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно